سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 9 يوليو 2023

أسعار الذهب في الأردن بتعاملات صباح اليوم الاحد 9 يوليو 2023، يبحث الكثير من الأشخاص في الأردن وخارجها عن أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في الأردن، كما جاءت بتعاملات صباح اليوم الاحد.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر الذهب في الأردن هبوطاً طفيفا بالتوازي مع التراجع الذي سجله المعدن النفيس عالميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 43.89 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.92 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.61 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 38.41 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1,365 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 43,894 دينارا أردنيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 307.27 دينار أردني.