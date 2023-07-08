سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 9-7-2023 ، وفي ظل قوة الاهتمام عند مئات الالاف من الأشخاص في سوريا والدول المجاورة كما ويبحث هؤلاء في البحث عبر جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الفيسبوك وتويتر وغيرها وبسبب ذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة وعن الباقي فهو على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 513,000، ومبيع: 519,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 514,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 527,000 ، مبيع: 532,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 528,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 514,000 ، مبيع: 516,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 509,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 519,000 ، مبيع: 522,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 514,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا عيار 21



سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 571,429 وشراء 570,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 523,810 وشراء 522,762 ليرة

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 500,000 وشراء 499,000 ليرة

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 428,571 وشراء 427,714 ليرة

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 333,333 وشراء 332,667 ليرة

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 285,714 وشراء 285,143 ليرة

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,771,429 وشراء 17,735,886 ليرة

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 4,000,000 وشراء 3,992,000 ليرة

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 571,428,571 وشراء 570,285,714 ليرة

وفي نهاية المقالة التي حرص سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 9-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .