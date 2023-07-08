ائتلاف الصحفيين المستقلين يرفض أي تحريض  ضد الصحافيين ووسائل الاعلام العاملة في فلسطين

اعرب ائتلاف الصحفيين المستقلين، اليوم، عن رفضه حملة التحريض الخطيرة التي تتعرض لها وسائل اعلام تعمل في فلسطين ومنها قناة الجزيرة، على قاعدة إبقاء وسائل الإعلام والعاملين فيها بعيدين عن التجاذبات والاشكاليات السياسية الداخلية القائمة اصلا ولا يمكن اغفالها.

واستهجت الائتلاف مشاركة مجلس الأمانة العامة المزكاة لنقابة الصحفيين واعضاء في النقابة في هذه الحملة غير المسؤولة ضد زملاء المهنة، وضد اعضاء في كتلة الصحفي المستقل لمجرد انتقادهم تصرفات النقابة هذه، والتعرض لاُسرهم.

واعتبر هذا الموقف التحريضي خروجا عن كل الاصول والاعراف ومشاركة في تكميم الافواه وحملة الترهيب المستمرة ضد الصحفيين والصحفيات بما يشكل انتهاكا صارخا لواجبات النقابة في حماية الصحفيين والدفاع عن الحريات.

وشدد الائتلاف، على أن موقفه هذا موقف مبدئي ينطلق من إيماننا بحرية الرأي والتعبير وواجب الحفاظ على سلامة الصحفيين والصحفيات والتضامن معهم في مواجهة أي هجمة مهما كان مصدرها ليقوموا بعملهم المهني في تغطية الاحداث في فلسطين، بما في ذلك الهجمات الإجرامية المتكررة من قبل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

وتوجه ائتلاف الصحفيين المستقلين بالتحية والامتنان لكل صحفي وصحفية في الميدان على تفانيهم في أداء واجبهم المهني وتحديهم للمخاطر الحقيقية التي باتت تواجههم في كل تغطية صحفية للأحداث المتسارعة. أنتم عيون الحقيقة وصوتها.