وفاة طفل متأثرا بجراحه الخطيرة بحادث دعس في الخليل

توفي اليوم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل ايام نتيجة تعرضه لحادث دعس في بلدة صوريف غرب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض قبل 5 ايام لحادث دعس في بلدة صوريف أثناء عبوره الطريق الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة جرى نقله على إثرها إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل لتلقي العلاج إلا انه فارق الحياة قبل قليل متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.