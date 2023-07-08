هذه الأطعمة مهمة لتجنب أمراض القلب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 م
08 يوليو 2023
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تحت إشراف معهد أبحاث صحة السكان التابع لجامعة ماكماستر ‏بهاميلتون، في كندا، صدرت نتائج دراسة على عدد ‏كبير من المشاركين، بالإضافة إلى خمس دراسات مستقلة كبيرة من ‏70‏ دولة.

وأكد الباحثون في هذه النتائج أن الجبن، والأسماك ضروريان لنظام ‏غذائي صحي.

وقال الباحثون إن منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة ‏من ‏6‏ أطعمة أساسية لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ‏والسكتات الدماغية.

وأكد الباحثون أن المكسرات، والبقوليات، والخضراوات لا ‏تقل أهمية عن منتجات الألبان.‏ ورغم ارتباط اللحوم الحمراء بالسرطان، ومشكلات القلب في السنوات الماضية، إلا أن النتائج أظهرت أيضًا أنها ‏ضرورية في النظام الغذائي الصحي، شرط تناولها ‏باعتدال.

وجاء في الدراسة أن النظام الغذائي المثالي يتكون ‏من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات، و7 حصص مكسرات، و‏بين2 و‏3‏ من الأسماك و14‏ من ‏منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الحليب، واللبن، والجبن.

وأضاف الباحثون أنه يمكن أيضًا استهلاك كميات معتدلة، أو حصة ‏واحدة يوميًّا من الحبوب الكاملة، واللحوم غير المصنعة. وشريحة واحدة من الخبز، ونصف كوب ‏من الأرز المطبوخ، أو الشعير، ونحو ‏85 غرامًا من ‏اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

وكشفت هذه الدراسات عن أن الذين حصلوا على أفضل نظام غذائي صحي، كانوا أقل عرضة للوفاة بـ‏30‏%، وأقل ‏عرضة للإصابة بسكتة دماغية، أو بأمراض القلب، ‏والأوعية الدموية، أو بنوبة قلبية بما بين 14 و19%، حسب ديلي ميل البريطانية.

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