هذه الأطعمة مهمة لتجنب أمراض القلب

تحت إشراف معهد أبحاث صحة السكان التابع لجامعة ماكماستر بهاميلتون، في كندا، صدرت نتائج دراسة على عدد كبير من المشاركين، بالإضافة إلى خمس دراسات مستقلة كبيرة من 70 دولة.
وأكد الباحثون في هذه النتائج أن الجبن، والأسماك ضروريان لنظام غذائي صحي.
وقال الباحثون إن منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة من 6 أطعمة أساسية لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.
وأكد الباحثون أن المكسرات، والبقوليات، والخضراوات لا تقل أهمية عن منتجات الألبان. ورغم ارتباط اللحوم الحمراء بالسرطان، ومشكلات القلب في السنوات الماضية، إلا أن النتائج أظهرت أيضًا أنها ضرورية في النظام الغذائي الصحي، شرط تناولها باعتدال.
وجاء في الدراسة أن النظام الغذائي المثالي يتكون من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات، و7 حصص مكسرات، وبين2 و3 من الأسماك و14 من منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الحليب، واللبن، والجبن.
وأضاف الباحثون أنه يمكن أيضًا استهلاك كميات معتدلة، أو حصة واحدة يوميًّا من الحبوب الكاملة، واللحوم غير المصنعة. وشريحة واحدة من الخبز، ونصف كوب من الأرز المطبوخ، أو الشعير، ونحو 85 غرامًا من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.
وكشفت هذه الدراسات عن أن الذين حصلوا على أفضل نظام غذائي صحي، كانوا أقل عرضة للوفاة بـ30%، وأقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية، أو بأمراض القلب، والأوعية الدموية، أو بنوبة قلبية بما بين 14 و19%، حسب ديلي ميل البريطانية.