اصابة فتى برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم السبت عقب إطلاق النار عليه قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين شرقي مدينة قلقيلية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ الفتى (16 عامًا) أُصيب برصاصة في الركبة اليسرى أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب جدار الفصل شرقي قلقيلية.

بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال المدخلين الشمالي والغربي لبلدة تقوع شرق بيت لحم بالبوابات الحديدية، مما أدى لتعطيل حركة المواطنين. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وأزالت لافتة داعمة للمقاومة الفلسطينية، وسط اعتداءات وحشية على المواطنين والشبان المقدسيين داخل مركباتهم.

وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحامها المخيم.

وفي منطقة باب العامود في القدس المحتلة، قام جنود الاحتلال باستفزاز عدد من الشبان المقدسيين بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان.