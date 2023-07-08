تنزيل تطبيق ثريدز threads Instagram على نظام الاندرويد وايفون ، وعكف فريق فلسطين اليوم على نشر جميع التفاصيل الكاملة التي تخص هذا التطبيق الالكتروني الجديد والذي بلغ نسبة اعداد مستخدمه ما يقرب العشرين مليون مستخدم على مستوى العالم كما وأن العدد قابل للزيادة مع مرور الوقت حيث رأى فريق الموقع في الساعات الماضية القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث على جوجل الشهير من أجل تحميله بكل سهولة تامة .

ونواصل معكم تقديم التفاصيل في موضوعنا حول تنزيل تطبيق ثريدز threads Instagram على نظام الاندرويد وايفون حيث جاء هذا التطبيق في اطار التنافس الحاصل بين مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بخدمات ومزايا جديدة سوف نتعرف عليها عند قراءة جميع هذه السطور وهي على النحو التالي:

تحميل تطبيق ثريدز threads للأندرويد

وبعد هذه المقدمة على الفور قمنا في وضع رابط تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي للأندرويد حيث يترتب على الجميع الضفة فورًا على هذا الرابط هنــــــــــــــا حيث يمكن لكم وبكل سهولة من تنزيله على الجوال .

تحميل تطبيق ثريدز threads للآيفون

وبعد الان سوف تكونون قادرين على رابط تحميل تطبيق ثريدز threads للايفون وكل ما عليكم أيضا هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا ، كما وسنواصل معكم الان المواصلة في قراءة ما يلي من اجل التعرف على مزيد من المعلومات .

مميزات تطبيق threads

وبحسب التقارير الرسمية ، فقد اشارت إلى أن نحو عشرة ملايين مستخدم قاموا في تحميل تطبيق ثريدز خلال 6 ساعات ، بعد إعلان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة Meta عن إطلاق تطبيق الشركة الجديد Threads .

كما ونواصل معكم في تقديم المعلومات حول تحميل تطبيق ثريدز threads الأصلي الجديد للأندرويد وآيفون 2023 ، إذ سيسمح تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة التابع لـ إنستغرام، للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

أولا: وفي الميزة الأولى لتطبيق threads حيث تقتصر المشاركات على 500 حرف ، أي 280 حرفا أكثر من تويتر .

ثانيًا: يمكن لمستخدم تطبيق threads إرفاق الصور ومقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 5 دقائق.

ثالثا: في الميزة الثالثة ، يمكن أن تبقى الأسماء فيه نفسه على Instagram ، يمكن للمستخدمين أيضا مشاركة الصور على تويتر .

رابعا: في الميزة الرابعة ، قدرة التطبيق على إضافة أشرطة الفيديو تصل إلى خمس دقائق طويلة .

ما هو تطبيق ثريدز threads

خصائص تطبيق ثريدز

ونشر لكم الان ملخص عن ابرز ميزات تطبيق ثريدز Threads الجديد من انستجرام وهو على النحو التالي :

أولا: في الميزة الأولى ، اسمك في الانستجرام وتفاصيلك ومتابعيك نفسهم في التطبيق

ثانيا: الميزة الثانية ، النص محدد بـ 500 حرف.

ثالثا: الميزة الثالثة ، يمكن نسخ النص بالضغط لفترة طويلة

رابعا: الميزة الرابعة ، يمكن حفظ الصور بالضغط المطول على الصورة

خامسا: الميزة الخامسة ، يمكنك نشر مقاطع فيديو (تصل إلى 10 مقاطع فيديو وتصل مدتها إلى 5 دقائق) لا يتم اقتصاصه الفيديو مثل الريلز

سادسا: الميزة السادسة ، يمكن نشر الروابط

سابعا: الميزة السابعة ، يمكن اعادة نشر المواضيع

ثامنا: الميزة الثامنة ، بإمكانك اسكات منشورات اي شخص بالضغط على خيار Mute

تاسعا: الميزة التاسعة ، بإمكانك تحدد من يقدر يعلق على المنشور - الثريد

عاشرا: الميزة العاشرة ، المواضيع لا يمكن تعديلها بعد النشر

تطبيق threads الجديد

ولقد جاء الإعلان عن تطبيق Threads بعد أن أعلنت تويتر Twitter قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام Tweet Deck .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر رابط تنزيل تطبيق ثريدز threads Instagram للأندرويد وآيفون 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .