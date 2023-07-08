قوات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال ، اليوم السبت، المقدسي كايد ادكيدك على هدم منزله في حارة السعدية ببلدة القدس القديمة.

وأوضحت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن ادكيدك بهدم منزله، ودفع غرامة مادية كبيرة وقيامها بهدم المنزل في حال عدم قيامه بذلك، ما أجبره على هدمه بنفسه.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم بأعداد كبيرة وأطلقت الاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة تجاه منازل المواطنين، وأزالت لافتات داعمة لأهالي مدينة وخيم جنين.

واضاف الشهود ان هدف الاقتحام هو ازالة لافتات مناصرة لمخيم جنين ولابناء شعبنا في جنين.

وشددت سلطات الاحتلال من اجراءاتها في محيط القدس القديمة وتحديدا قرب باب العمود ودققت في هويات الشبان.