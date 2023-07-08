لاعبون إسرائيليون يشاركون في بطولة "فيفا" في السعودية

وصل لاعبون "إسرائيليون" إلى السعودية أمس، الجمعة، للمشاركة في بطولة "فيفا" الدولية لألعاب الفيديو والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في السعودية لمدة أسبوعين.

ويضم فريق "فيفا" الإسرائيلي 3 لاعبين ومدرب ونائب مدير للمنتخب، والذين دخلوا السعودية بواسطة جوازات سفر إسرائيلية عن طريق الإمارات بعد التنسيق مقابل "فيفا"، فيما تجري حراستهم عن طريق عناصر أمن سعوديين وآخرين خاصين وهم ليسوا بإسرائيليين؛ وفقا لما ورد في هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

ومن المقرر أن يلعب الفريق الإسرائيلي في المجموعة الثانية من البطولة التي تضم فرقا من إنجلترا وأستراليا والسعودية والبرتغال.

وتأتي مشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة "فيفا" الدولية الإلكترونية بعدما تلقى رسالة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (E-Sports)، والذي لم يشر في رسالته إلى تأكيد المشاركة الإسرائيلية على وجه التحديد إنما أكد مشاركة كافة المنتخبات في البطولة.

وقال مدير الفريق الإسرائيلي، تسفيكا كوسمان، إن "وزارتي الداخلية والثقافة والرياضة في إسرائيل قدمتا المساعدة لنا حتى الوصول إلى السعودية دون أن تكون هناك اتصالات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والسعودي، إذ جرى ذلك عن طريق ’فيفا’"؛ وفقا لما ورد في ("كان 11").

وأشار كوسمان إلى أنهم ليسوا بصدد إخفاء العلم الإسرائيلي خلال البطولة نفسها، لكن من المحتمل ألا يبرزوا ذلك عند تجوالهم في الشوارع، علمًا أن السعودية استثمرت مبالغ طائلة في البطولة فيما جرى مضاعفة جوائز الفوز ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي؛ على حد قوله.

ومما يذكر أن البطولة تعتمد على الأجهزة الإلكترونية والواقع الافتراضي من دون حركة بدنية حقيقية، وهي تستقطب فرقا من مختلف أنحاء العالم جرى تقسيمها على مجموعات ومراحل حتى الوصول إلى النهائيات والفوز بجوائز مالية.