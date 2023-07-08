موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية "دليل فشل الهجوم المضاد"

أكدت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن تزويد الولايات المتحدة الامريكية للقوات المسلحة الأوكرانية قنابل عنقودية، دليل على فشل الهجوم الاوكراني المضاد، معتبرةً ذلك ناتج عن يأس وضعف"

وحملت السلطات الروسية، واشنطن مسؤولية مقتل المدنيين المتوقع بعد نقل ذخائر عنقودية لنظام كييف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن "تزويد أوكرانيا، بالقنابل العنقودية، يهدف لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا"، مشيرةً على أنه "يعد مظهر صارخ آخر لمسار الولايات المتحدة العدواني المناهض لروسيا،".

وشدّدت زاخاروفا، على أن تزويد كييف بهذه الأسلحة المحرمة دوليًا، "لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة التي ستتحقق مهامها وأهدافها بالكامل".

وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، عن موافقتها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية.