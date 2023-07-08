بما صرح "تشافي" بشأن دوري أبطال أوروبا؟

صدم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، جماهير النادي الكتالوني، في أول ظهور له استعدادا للموسم الجديد.



وقال تشافي :"برشلونة ليس مرشحا للفوز بدوري الأبطال، لكن هدفنا بالطبع الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، والسعي للفوز باللقب، فلا يمكن الإشارة إلى أننا نستهدف الوصول إلى دور ال16".



وأضاف "يجب أن يتطور الفريق على المستوى الجماعي، ويكون أكثر قدرة على المنافسة قاريا، لدينا دافع رد الاعتبار، وأعتقد أننا جاهزون بالصفقات الجديدة واللاعبون المحتمل وصولهم".



تابع "أحب مثل هذه الضغوط، فهي طبيعية في ناد بحجم برشلونة، فأنت مطالب دائما بالعلامة الكاملة، والفوز بكل الألقاب".

وأكد مدرب برشلونة أن ناديه يعيش موقفا معقدا في سوق الانتقالات لتعويض رحيل قائده سيرجيو بوسكيتس.



واستدرك تشافي "لكن لن أتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم، لأنه أمر يغضب المنافسين، لكننا نحاول تعزيز هذا المركز وفقا لقدراتنا المالية".



وفي هذا الصدد، رفض مدرب برشلونة الحديث عن مصير بعض اللاعبين في سوق الانتقالات مثل أوريول روميو، فيتور روكي، أو أردا جولر، واقترابه من ريال مدريد.



استطرد "تنقصنا بعض الصفقات، لا يمكن أن نخدع الجماهير، علينا أن نعزز أنفسنا أكثر من ذلك، أعتقد أن رئيس النادي والإدارة الرياضية يقومان بعمل جيد، في النهاية سنحاول الحصول على أفضل فريق ممكن للفوز بجميع الألقاب".



في المقابل، أشاد تشافي هرنانديز بالوافد الجديد، إلكاي جوندوجان، مؤكدا أنه لاعب متعدد الاستخدامات، ويتسم بالخبرة وشخصية البطل، وانضمامه يؤكد قيمة العلامة التجارية لبرشلونة، وسيكون إضافة قوية للفريق بعدما كان قائدا لمانشستر سيتي.



وكشف مدرب برشلونة، أن القائد الجديد للفريق بعد رحيل الثنائي بوسكيتس وجوردي ألبا، سيتم بالتصويت بين اللاعبين للاختيار بين تير شتيجن أو سيرجي روبيرتو.



وأتم تشافي تصريحاته "مبابي لاعب رائع وعالمي، ويحظى بتقدير ريال مدريد، لكنني مهتم فقط بما يخص برشلونة، لا أعرف شيئا عن مبابي أو أتابع مساره في سوق الانتقالات".