"دي خيا" يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:20 م
08 يوليو 2023
دي خيا
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أعلن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، اليوم السبت8/7/2023م، رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال دي خيا، في بيان على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أردت فقط إرسال هذه الرسالة الوداعية إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني الذي لا يتزعزع وتقديري للحب خلال الـ12 عامًا الماضية. لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني العزيز السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي".

وزاد: "كنت فخورًا بشدة في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص لقيادة الفريق وتمثيل هذه المؤسسة، أكبر نادٍ في العالم، إنه شرف يحصل عليه القليل من اللاعبين المحظوظين".

وتابع: "لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت هنا. لم أكن أتوقع أنه منذ مغادرتي مدريد كفتى صغير بأننا سنحقق ما حققناه معا".

وختم: "الآن، حان الوقت المناسب لمواجهة تحدٍ جديد، ودفع نفسي مرة أخرى في بيئة جديدة.. سيبقى مانشستر دائمًا في قلبي، فقد صنعني ولن يتركني أبدًا".

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