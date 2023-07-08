"دي خيا" يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

أعلن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، اليوم السبت8/7/2023م، رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.



وقال دي خيا، في بيان على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أردت فقط إرسال هذه الرسالة الوداعية إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد".



وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني الذي لا يتزعزع وتقديري للحب خلال الـ12 عامًا الماضية. لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني العزيز السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي".



وزاد: "كنت فخورًا بشدة في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص لقيادة الفريق وتمثيل هذه المؤسسة، أكبر نادٍ في العالم، إنه شرف يحصل عليه القليل من اللاعبين المحظوظين".



وتابع: "لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت هنا. لم أكن أتوقع أنه منذ مغادرتي مدريد كفتى صغير بأننا سنحقق ما حققناه معا".



وختم: "الآن، حان الوقت المناسب لمواجهة تحدٍ جديد، ودفع نفسي مرة أخرى في بيئة جديدة.. سيبقى مانشستر دائمًا في قلبي، فقد صنعني ولن يتركني أبدًا".