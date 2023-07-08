بالصور دمشق: الرابطة تطلق أوبريت "ابن الجهاد" وتفتتح معرضاً للوحات الفنية

أطلقت رابطة فلسطين الطلابية، أوبريت "ابن الجهاد"، الذي أنتجته وكتب كلماته الإعلامي رامي حاج سعيد، إلى جانب افتتاحها معرضاً للوحات فنية، رسمت بأيدي أبناء وبنات الرابطة، حملت صور شهداء وقادة المقاومة، وأخرى وطنية.

جاء ذلك خلال فعالية أقامتها الرابطة إحياء لذكرى معركة البنيان المرصوص، حملت عنوان "شباب مشتبك وقلم ثائر"، وذلك في المركز الثقافي بأبو رمانة وسط العاصمة دمشق.

وخلال الفعالية أكد مسؤول الرابطة، المهندس شهاب بربار، أن مقاومة الشيء تعني مواجهته بما يلزم، فقد تكون سلاحاً او ريشةً أوشعراً، وقد تكون حنجرةً أو كاميرةً، وفي هذا يتجلى مفهوم المقاومة بالفن.

وأضاف بربار بأن الاحتلال وقوى الشر راهنت على أن ينسى الفلسطيني أرضه وتاريخه، معتقدين أنه بإرهابهم ستقتل الروح الثائرة لديه، إلا أن هذا الشعب استحدث جيناً وراثياً جديداً أسماه حق المقاومة وتقرير المصير وأورثه لأبنائه من جيل إلى جيل، حسب تعبيره.

بدوره رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في سورية، باسل أبو الهيجاء، قال إن سرايا القدس جسدت في معركة البنيان المرصوص، قبل تسعة أعوام، المعنى الحقيقي للانتماء إلى الوطن والأمة ككل، مشيراً إلى أن هذه المعركة أعادت للأمة شعور الانتصار في إذاقة الاحتلال طعم الهزيمة واستهداف مدنه.

وأشار أبو الهيجاء إلى أن واجب الطلبة والشباب الفلسطيني في سورية هو استنهاض الحالة الوطنية وتفعيلها في كافة مخيمات اللجوء.

هذا وكرّمت الرابطة في ختام الفعالية، الإعلامي رامي حاج سعيد على جهوده في كتابة كلمات الأوبريت، إضافة إلى فقرة شعرية للشاعر ماهر محمد.



























