توتـر تركـي- إسـرائيلي بسبب التجسس في لبنان

فلسطين اليوم : وكالات

توقعت صحيفة "وطن" التركية أمس، أن تشهد العلاقات التركية- الإسرائيلية مزيداً من التوتر، في حالة قيام تركيا بطرح موضوع عملاء الموساد في لبنان على مجـلس الأمن الدولي.

وذكرت الصحيفة أن الوفد اللبناني في الأمم المتحدة سلم مذكرة إلى مندوب تركيا باقي الكان، كون تركيا الرئيس الحالي لمجلس الأمن، حول أنشطة التجسس الإسرائيلية في لبنان، تطالب فيها بإدانة إسرائيل بسبب هذه الأنشطة.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل كانت قد بدأت «تعود إلى طبيعتها»، لكن طرح المذكرة اللبنانية على الجلسة العامة لمجلس الأمن وصدور قرار إدانة لإسرائيل، «من شأنه أن يعيد أجواء التوتر الى العلاقات».