ملايين المستخدمين خلال ساعات: هل يُنهي تطبيق ثريدز الجديد عالم "تويتر"؟

أطلقت منصة إنستغرام منذ ساعات تطبيق ثريدز Threads الجديد المنافس لـ تويتر، وتمكن التطبيق من جذب عدد كبير من المستخدمين في ساعات قليلة.

واعلن مارك زوكربيرغ المؤسس التنفيذي لمنصة ميتا منذ قليل عبر حسابه الرسمي على الموقع الجديد عن تحميل ما يقارب الـ 10 مليون مستخدم لتطبيق ثريدز خلال 7 ساعات.

منذ إطلاق التطبيق الجديد، سارع العديد من الأشخاص لتحميله والتوجه اليه من بينهم نسبة كبيرة من المشاهير العرب والأجانب، وتفاعل الكثير من المستخدمين مع التطبيق.

طريقة التسجيل في تطبيق Threads

يمكن للمستخدم تحميل التطبيق عبر متجر الهاتف "اندريود أو ابل ستورز" وإجراء الدخول عبر حسابك الخاص في إنستغرام والبدء باستخدام التطبيق

من ميزات التطبيق الجديد أنه ينقل قاعدة البيانات الخاصة بك في إنستغرام إلى التطبيق الجديد، مع الصورة، كل ما عليك ملء الخانة التعريفية بك "BIO".

هل يُنهي تطبيق Threads منافسه تويتر؟

مع القوانين والشروط التي يصدرها إيلون ماسك المدير التنفيذي لمنصة تويتر كل فترة، تساءل الجمهور فيما إذا كان ثريدز سيقضي على تويتر لا سيما أنه يتمتع بنفس المزايا تقريبًا مع منحه بعض المزايا الإضافية.

ويمكن التطبيق الجديد المستخدم من تحميل الصور والفيديوهات في نفس المنشور، كما يمكن الحسابات الرسمية الخاصة بالمواقع الإخبارية بنشر الروابط الإلكترونية الخاصة بهم.

تطبيق ثريدز يتصدر في تويتر

كان اللافت تصدر هاشتاغ #ثريدز بالعربي قائمة الأكثر تداولًا في تطبيق تويتر السعودية، كما تصدر الهاشتاغ باللغة الإنجليزية قائمة الأكثر تداولًا في عدد من الدول، مما أثار السخرية بين رواد تويتر لتصدر التطبيق المنافس له عبره.