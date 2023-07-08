حقيقة وفاة فنانة كويتية بعد أن أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي- أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر عن وفاة الفنانة أمل عباس عن 63 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

حقيقة وفاة فنانة كويتية بعد أن أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي

ونشرت الإعلامية الكويتية صورة الفنانة الراحلة وألحقتها بتعليق: "انا لله وانا اليه راجعون. . انتقلت الى رحمة الله الفنانة امل عباس بعد صراع مع المرض. . اللهم ارحمها واغفر لها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار و الصالحين واجعل قبرها روضا من رياض الجنة. . ادعولها فالدعاء رزق الميت".

وفاة الفنانة امل عباس

عانت الفنانة الراحلة في أيام حياتها الأخيرة من مشاكل صحية عديدة حيث أصيبت بشلل حركي أدى إلى تنقلها على كرسي متحرك في الأيام الأخيرة من حياتها.

وكشفت الفنانة الراحلة في لقاء سابق لها حضرته وهي على كرسي متحرك ان خطأ طبي تسبب بشللها حيث كانت قد أجرت عملية جراحية في النخاع الشوكي أدت إلى خطأ طبي تسبب بإصابتها بالشلل.

وتدهور الوضع الصحي للفنانة الراحلة في سنوات حياتها الأخيرة حيث ظهرت في اكثر من لقاء كاشفة عن معاناتها مع المرض.

وأمل عباس هي فنانة من أصول عراقية تعيش في الكويت وتحمل أيضًا الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وشاركت بالعديد من الأعمال كان أخرها مسلسل اليوم الأسود الذي جسدت فيه شخصية نجيه أم عدنان وعرض عام 2017 وفي نفس العام قدمت مسلسلات ليش يا جارة وبوطبيع.





من هي امل عباس

أمل عباس هي ممثلة عراقية راحلة كانت تعيش في دولة الكويت، كما أنها كانت تحمل الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، ولقد بدأت أمل مسيرتها الفنية في عام 1984 ميلاديًا، واستمرت في هذا المجال حتى عام 2017 تقريبًا، فلقد كانت أمل في بداياتها تقوم بتقديم بعض الأدوار الصغيرة في التليفزيون والمسرح، كما أنها كانت مطلوبة في الأدوار الثانوية، حتى حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل الحيالة التي قامت فيه بدور حكيمة، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها أمل مسلسل (عائلة فوق تنور ساخن)، ومسلسل (على الدنيا السلام)، ومسلسل (زوجة تحت التمرين).

كم عمر أمل عباس

لقد توفيت الممثلة العراقية أمَل عبَاس وهي في عمر الثالثة والستين من عمرها في عام 2023 ميلاديًا، حيث إنها من مواليد السابع والعشرين من شهر أبريل من عام 1960، حيث بدأت حياتها الفنية في دولة الكويت في عام 1984، على الرغم من أنها عراقية الأصل، ولقد بدأت بدور صغير للفنان محمد المنصور والممثلة رجاء محمد في (أوبريت سندريلا)، ومن بعدها بدأت تتوالى عليها الأعمال الفنية في مجال السينما والتليفزيون والمسرح لعشرات السنوات.

تفاصيل وفاة الفنانة أمل عباس

لقد توفيت الممثلة العراقية أمل عباس في يوم الجمعة الموافق السابع من شهر يوليو من عام 2023 ميلاديًا الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة من عام 1444 هجريًا عن عمر يناهز 63 سنة، ولقد توفيت هذه الفنانة بعد صراع مع المرض؛ حيث إنها كانت مصابة بمرض تسمم الكبد وهو ما تسبب في دخولها إلى المستشفى حتى توفيت.