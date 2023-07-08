مهجة القدس تنعى والدة الأسيرين المجاهدين عمر وعلي الجعبري

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، من الأسير عمر وعلي كامل عزات الجعبري وعموم عائلة الجعبري الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة والدتيهما المرحومة الحاجة نظمية عبد الله عبد السلام الجعبري (أم فادي).

وقالت مهجة القدس:" إن الحاجة الجعبري وافتها المنية مساء أمس الجمعة 19 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 07/07/2023م؛ ببلدة اليامون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (67) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عمر الجعبري ولد بتاريخ 07/11/1989م، وهو أعزب؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 01/09/2022م؛ ومازال موقوفًا حتى الآن، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال؛ على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويقبع الأسير عمر حاليًا في سجن جلبوع الاحتلالي، أما شقيقه الأسير علي ولد بتاريخ 17/09/1985م وهو متزوج، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21/03/2023م ومازال موقوفًا أيضًا، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.