هذه أكثر 6 أمراض شيوعاً في الصيف حاول تجنبها..!

يعتبر الصيف موسم الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية الرائعة، والإجازات ولكن للأسف لا يخلو موسم الصيف من بعض المشاكل الصحية الشائعة، تعالوا معنا لنتعرف على أهم هذه المشاكل وكيف نتجنبها.

الأمراض المنتشرة

1.ضربة الشمس: ضربة الشمس هي حالة مهددة للحياة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير. وهو أكثر شيوعًا في الطقس الحار الرطب. تشمل أعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم (فوق 104 درجة فهرنهايت) ، وجفاف الجلد الحار ، والارتباك ، والنوبات.

2. الجفاف: يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك السوائل، ويمكن أن يحدث هذا بسهولة في الطقس الحار ، خاصة إذا كنت تتعرق كثيرًا. تشمل أعراض الجفاف العطش وجفاف الفم والإرهاق والدوخة.

3. التسمم الغذائي: التسمم الغذائي هو مرض يسببه تناول طعام ملوث. تشمل أعراض التسمم الغذائي عادةً الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات وأوجاع البطن.

4. حروق الشمس: هي إصابة جلدية مؤلمة ناتجة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس. تشمل أعراض حروق الشمس احمرار وتهيج الجلد والألم والتورم.

5. الأمراض التي تنقلها المياه: تحدث الأمراض المنقولة بالمياه بسبب شرب المياه الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات. يمكن أن تكون هذه الأمراض خطيرة ، وحتى قاتلة، إذا لم يتم علاجها. تشمل بعض الأمراض الشائعة التي تنقلها المياه الكوليرا وحمى التيفود والدوسنتاريا.

6. التهابات الجهاز التنفسي: تعد التهابات الجهاز التنفسي ، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي ، أكثر شيوعًا في الصيف منها في المواسم الأخرى. وذلك لأن الطقس الدافئ الرطب يمكن أن يخلق بيئة مثالية لانتشار الجراثيم.

نصائح للمساعدة في الوقاية من أمراض الصيف

حافظ على رطوبة جسمك بشرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء.

تجنب قضاء الكثير من الوقت في الشمس ، خاصةً في أشد فترات اليوم حرارة.

ضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.

غطِ بشرتك بملابس فضفاضة فاتحة اللون.

تجنب السباحة في المناطق ذات جودة المياه الرديئة.

اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون.

احصل على تطعيم ضد التهابات الجهاز التنفسي الشائعة.

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض الصيف ، فاستشر طبيبك على الفور. العلاج المبكر مهم لمنع المضاعفات.