الأيام البيض لشهر محرم 2023- فضل الدعاء في شهر محرم 1445- الأيام البيض هي الثّالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر هجري، وهي ذات الأيام التي أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بصيامها في الحديث الذي رواه الصّحابيّ الجليل أبو ذرّ الغفاري رضي الله عنه عندما قال: "أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ البيضَ : ثلاثَ عشرةَ ، وأربعَ عشرةَ ، وخمسَ عشرة".

فضل الدعاء في شهر محرم فضل الدعاء في شهر محرم 1445

الأيام البيض هي أيام محددة من كل شهر هجري يصوم فيه المسلم وذلك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير عن الذنوب والخطايا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، واربع عشرة، وخمس عشرة".

الأيام البيض لشهر محرم 2023

يوم الخميس 13 محرم 1445 هجري 11 أغسطس 2023

يوم الجُمعة 14 محرم 1445 هجري 12 أغسطس 2023

يوم السبت 15 محرم 1445 هجري 13 أغسطس 2023

الأعمال المستحبة يومي تاسوعاء وعاشوراء 2023

قراءة القرآن

عمل الخير

الدعاء

الصدقة

الصيام

بر الوالدين

الصلاة في وقتها

الصلاة على النبي

الاستغفار

فضل صيام الأيام البيض لشهر محرم 2023

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بصيام الأيام البيض، فقال واصفًا صيامها: "هي صيام الدهر». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله".

هل يجوز صيام الأيام البيض بنيتين؟

نعم يجوز صيام الأيام البيض بنيتين، ويجوز أيضاً للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم بسبب بياض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: "الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي أي أيام الليالي البيضاء".

وقد روي أن عائشة رضِيَ اللهُ عنها سُئِلَت: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالَت: نعَم، فقيل: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ؟ قالتْ: لم يَكُن يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يصومُ"؛ فلم تُحدِّدْ. صحيح مسلم.