دعوات لإنقاذ الأسير المقدسي "بدوان" عقب تدهور صحته داخل سجن النقب

انطلقت دعوات فلسطينية اليوم السبت، لإنقاذ حياة الأسير المقدسي المسن رائد بدوان (61 عاماً)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية داخل سجن النقب، تزامناً مع حالة توتر متصاعدة بالسجن.

ووصلت تعزيزات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجونا لاحتلال لسجن النقب، في ظل التوتر المستمر منذ مساء أمس.

وطالب مكتب إعلام الأسرى، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لمعرفة مصير الأسير المسن رائد بدوان.

وحمّلت جهات مختصة بالأسرى سلطات الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المقدسي بدوان، والذي تدهورت حالته الصحية مؤخراً بسبب مماطلة إدارة سجن النقب في نقله للمشفى.

وتوجهت الجهات بدعوة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتشكيل وفد طبي، وزيارة الأسير بدوان، الذي يعاني ظروفاً صحية سيئة منذ اعتقاله عام 2015.

وأصيب بدوان قبل 8 أعوام، بنحو 15 رصاصة في جسده، ولا زال يتعرض لسياسة الإهمال الطبي الممنهجة، والتي تطال العديد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.