القيادي أبو شاهين: المشهد في الضفة يتجه الى مزيد من المقاومة ويعمم نموذج جنين

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، اليوم السبت8/7/2023م، أن المشهد في الضفة يتجه الى مزيد من المقاومة ويعمم نموذج جنين.

وقال أبو شاهين خلال تصريحات صحفية :" إن هذه المواجهة للمقاومة هي يوم من أيام المجد والنصر والعزة حققه المقاتلون البواسل في مخيم جنين و أن هذه رسالة المقاومين ورسالة أهلنا في جنين".

وأضاف :" إن الانتفاضة المباركة في الضفة اليوم التي لطالما كانت تشكل كحلم ما بعد عام 2002، باتت مسألة تسوير الضفة تشكل حلم لكل فلسطيني وها هو الحلم يصبح الان أمراً واقعاً بالإرادة الفلسطينية الحرة".

وشدد القيادي في الجهاد على أن صمود شبابنا المجاهدين في المواجهة ضد المحتل بما يملك من تفوق واضح، يظهر مدى إصرار المجاهدين والمقاومين على مواجهة العدو، والتمسك بالأرض وإفشال مشاريع التهويد والضم والتقاسم.