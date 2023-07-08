المقاومون في الضفة مراقبون... وبهذه الطريقة يصل الاحتلال لهم بسهولة !

قد يقع بعض المقاومين في الضفة الغربية المحتلة بطريقة غير مقصودة في أخطاء أمنية قد تكلفهم الكثير ، وخصوصاً من خلال استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ونشر بعض المنشورات سواء منهم أو من أصدقائهم.

هذه البيانات والصور التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لابد للمقاومين في الضفة أن يكونوا على دراية بأنهم على قائمة "المطلوبين"، وهي قد تسهل مهمة الاحتلال في الوصول إليهم واغتيالهم؛ لذا وجب التحذير منها بل الابتعاد عن استخدامها كما يرى بعض المختصين.

الكاتب والمحلل السياسي، عرفات أبو زايد، اعتبر انه من المهم أن يكون لدى المقاومين المعرفة التامة بأنهم على قوائم المطلوبين لدى الاحتلال، وأنه لا يتوانى عن استخدام كل أدواته وإمكانياته التقنية والتكنولوجية في التعرف عليهم ومحاولة استدراجهم.

الحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

ونصح أبو زايد في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كافة المقاومين في الضفة ضرورة اتباع أقصى درجات الحيطة الحذر من طرفهم بالتعاطي مع وسائل الاتصال بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص لما لها من نقاط سلبية في كشف العديد من المقاومين.

كما طالب، بأهمية اتخاذ كافة التدابير الأمنية من كافة المقاومين أو المناصرين للفكر المقاوم لأن الاحتلال يتابع كل الشبكات والمنشورات التي يتم نشرها بهدف الحصول على أي معلومة تمكنه من إجهاض العمل المقاوم بالضفة.

طرق الاحتلال في متابعة المقاومين

وأوضح أبو زايد أن الاحتلال يقوم بتتبع المقاومين عبر متابعة مُرَكزة من المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال لكل ما يدور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من الوحدة "8200" إحدى أقوى أذرع هيئة الاستخبارات "الإسرائيلية".

وبين أن وحدة "8200، تقوم بتغذية مختلف المؤسسات الأمنية "الإسرائيلية" بالمعلومات اللازمة بعد جمعها من خلال اختراقات وعمليات تجسس، موضحاً اعتماد الاحتلال في معظمها على العمل السيبراني.

خوف "إسرائيلي" من عملية عسكرية بنابلس

وحول إمكانية أن يلجأ الاحتلال لشن عملية عسكرية في مدينة نابلس، قدر أن نتنياهو بحاجة إلى استعادة سياسة الرد وهو يرغب بشدة في تحقيق صورة انتصار عقب كافة الأزمات الداخلية والخارجية والتي يتعرض لها منذ تشكل حكومته المتطرفة.

ورأى أبو زايد أن هناك حالة خوف وعدم ثقة لدى حكومة نتنياهو من الإقدام على هذه خطوة في الوقت الآني، وخاصة عقب محاولته الفاشلة في القضاء على المقاومة في مخيم جنين أو السيطرة على المخيم، حيث واجه مقاومة شرسة من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وبقية قوى المقاومة داخل المخيم.

عمليات جراحية مركزة

وأشار إلى أن الاحتلال يعتمد على "عمليات جراحية مركزة" من المرجح أن ينفذها الاحتلال في نابلس، ممكن أن تكون على شكل اغتيالات عبر سلاح المسيرات والأباتشي أي اغتيالات عبر الجو حتى لا يقع في كمائن المقاومة أو من خلال عمليات مركزة من خلال القوات الخاصة في مكان نقطوي محدد دون الدخول في عمليات موسعة على غرار "السور الواقي" 2002.

ولم يستبعد أبو زايد أنه في حال تصاعد العمل المقاوم بالضفة بشكل أكبر من الحالي ووقع قتلى بشكل متزايد من الصهاينة من الممكن أن يذهب تجاه عملية أوسع من العمليات التي ينفذها بالوقت الحالي.

بدوره، اتفق المختص في الشأن الإسرائيلي والأمني، عزام أبو العدس، مع سابقه من أن الاحتلال يعتبر من أبرز الدول التي تمتلك قدرات في المراقبة وقدرة الاختراق والأعمال السيبرانية.

وسائل اتصال بدائية

ونصح أبو العدس في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، بأن يستخدموا وسائل اتصال بدائية جداً، مبيناً أن نقطة قوة الاحتلال هي التفوق التكنولوجي.

وطالب المختص بضرورة التواصل بين المقاومين من خلال التواصل البشري سواء من خلال "مراسلين" أو رسائل مشفرة مكتوبة، مشدداً على أنه كلما كان هناك ابتعاد عن الوسائل التكنولوجية الحديثة كلما كان هناك أمان أكبر لدى المقاومين.

قاعدة هامة في الأمن

ونوه إلى المقاومين في الضفة بضرورة اتباع قاعدة أمنية هامة هنا للابتعاد عن مراقبة الاحتلال وهي "تغليب الأمن على الراحة" أي أن الأمن الشخصي هو رقم واحد.

الوصول للمقاومين

من جانبه، أكد المختص في الشأن التقني سائد حسونة، أنه يمكن للاحتلال، من خلال تحديد الموقع على الجوال، الوصول للمقاومين والفدائيين أو المواطنين، وهو ما يسمى ال GBS؛ لأن تفعيل هذه الخاصية في الجوالات حتى وإن كان مغلقًا يكون لها ترددات وتعمل بشكل جيد.

وضرب حسونة في تصريحات صحفية، مثالًا في قصة مطاردة الشهيد البطل عُدي التميمي، وأن سبب تأخر الاحتلال في الكشف عن مكانه هو عدم حمله لأي جهاز إلكتروني خلال فترة اختفاؤه، وبذلك استطاع أن يكون خارج التوقعات لوقتٍ أطول.

وقال: “يستخدم الاحتلال تقنيات المسح الميداني ومن خلال الكاميرات وعمليات الدخول لشبكة الإنترنت، ومعرفة الشخص الذي قام بالولوج للشبكة عن طريق الآي بي وباقي تفاصيل جهازه ومكانه، مما يسهل الوصول إليه”.

وأضاف حسونة: “الآن التكنولوجيا مهمة جدًا للاحتلال، ويعتمد عليها لسهولة الوصول للمعلومات والبياناوأضافت، والسعي وراء المطلوبين لديه”.

وتابع: “يمتلك الاحتلال مخزن كبير من المعلومات الوصفية لكل المواطنين الموجودين في الضفة الغربية المحتلة، وتم توزيع “التطبيق الأزرق” الحامل لهذه البيانات، على عدد كبير من شرطة الاحتلال ونقاط التفتيش عليه جميع المعلومات، ومن خلاله يمكن تصنيف المواطنين بالإشارة الحمراء بمعنى أنه خطير، والإشارة الخضراء تعني أن الشخص مسموح له بالدخول للمنطقة”.

خطر الجوال

وأردف أن هناك أكثر من طريقة لتحديد المكان ولكن هذه الإعدادات تعتمد على الموقع الجغرافي لمكان الجهاز المحمول المطلوب.

ونصح حسونة المقاومين والمطاردين من الاحتلال، ألا يحملوا الأجهزة الإلكترونية؛ كي لا تسهل عملية الوصول إليهم وتتبعهم، لأن الاحتلال يستغل كافة التكنولوجيا ليوظفها لعملياته ومخابراته.

وقال المختص التقني: "إن تعقب الاحتلال المقاومين عن طريق البثوث المباشرة من الاحتلال قد يكون مجرد مبرر للقتل فقط وليس أداة أساسية لتعقب المقاومين”، مما يجعلنا لا نعتقد أن يكون هناك استهتار من قبل المقاومين".