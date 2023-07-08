الاحتلال يدفع بتعزيزات من وحدات القمع لسجن النقب عقب حالة التوتر

أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم السبت 8/7/2023 استمرار حالة التوتر بسجن النقب في أعقاب التدهور الذي طرأ على صحة الأسير المسن رائد بدوان والذي يتواجد في مكان مجهول.

وكشف مكتب إعلام الأسرى وصول تعزيزات من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال لسجن النقب في ظل التوتر المستمر منذ مساء أمس.

وطالب مكتب اعلام الاسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لمعرفة مصير الأسير المسن رائد بدوان.

وكانت أجواء من التوتر سادت ، مساء أمس الجمعة، سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة، عقب تدهور طرأ على صحة أحد الأسرى الفلسطينيين.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، عن توتر يسود سجن النقب الصحراوي، جراء تدهور صحة الأسير المسن رائد بدوان من سكان بدو شمال غرب مدينة القدس.

وأوضح "إعلام الأسرى" في تصريح مقتضب، أن تدهور صحة الأسير بدوان بسبب مماطلة إدارة السجون في نقله لتلقي العلاج.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإنه يوجد في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، من بينهم 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابين بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، لكنّ إدارة السجون تتعمد سياسة الإهمال الطبي بحقهم.