الأطر والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تستنكر حملة التحريض ضد الجزيرة

استنكرت الأطر والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية اليوم السبت 8/7/2023 ، حملة التحريض السافر التي بادرت إليها بعض الأطراف السياسية والإعلامية الفلسطينية ضد قناة الجزيرة إثر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" الغاشم على مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية .

واعتبر الأطر والمؤسسات الإعلامية أن حملة التحريض غير المبررة، تتنكر لدور قناة الجزيرة الرائد في خدمة الرواية الفلسطينية وتعرية الاحتلال أمام ملايين المشاهدين حول العالم.

وأشادت الأطر والمؤسسات الإعلامية الموقّعة على هذا البيان بجهود وسائل الإعلام المحلية والدولية التي واكبت العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على مدينة ومخيم جنين، لاسيما قناة الجزيرة التي سخّرت طواقمها وأوقات بثها لمتابعة ذلك العدوان، مؤكدة رفضها الشديد لحملة التحريض السافر على القناة.

وطالبت الأطر بضرورة وقف هذه الحملة المرفوضة جملةً وتفصيلاً، لاسيما في ظل الاستهداف "الإسرائيلي" الشرس للطواقم الصحفية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتي تتطلب التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية ودعم وإسناد كل إعلام مساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشددت الأطر الطلابية أنه كان الأجدر بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية حمل الملفات الإعلامية التي ترتقي لجرائم حرب وتقديمها للجهات الدولية لملاحقة قتلة الصحفيين الفلسطينيين كي لا يفلتوا من العقاب، بدلاً من الانشغال بحملة تحريض غير مبررة على قناة الجزيرة التي سخّرت وما زالت جهدها في تغطية الأحداث على الساحة الفلسطينية وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأشارت الأطر أن حملة التحريض تجاهلت دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة القناة التي قضت برصاص "إسرائيلي" غادر خلال تغطيتها لاقتحام "إسرائيلي" سابق لمخيم جنين مطلع مايو 2022، وركام مكتب القناة المدمّر في قطاع غزة والذي دكّته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عدوان مايو 2021.



