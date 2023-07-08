"الدوما الروسي" يعتزم إقرار قانون يحظر تغيير الجنس

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن المجلس سيتبنى الشهر الجاري قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا.

وقال فولودين في منشور عبر حسابه على على "تلغرام": "خلال يوليو الجاري سنتبنى قانونا حول حظر تغيير الجنس".

وأضاف: "المواطنين الروس صوتوا منذ 3 أعوام لصالح الدستور الذي يحمي مؤسسة الأسرة وأنه تم في روسيا منذ عام تبني القوانين التي تحظر الترويج للعلاقات الشاذة، وتشدد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال".

وتابع فولودين: "قيم الأسرة التقليدية مهمة بالنسبة لكل منا".

وبدوره، قال رئيس التشيك، أمس الجمعة، إنه إذا انتصرت روسيا سيتم تدمير كل القيم الغربية، أي أنه كشف بصراحة عما تخطط له واشنطن وبروكسل".

وأضاف رئيس التشيك: "هم يريدون فرض القيم الغريبة الزائفة علينا لتدمير هوية شعبنا، وخططهم محكوم عليها بالفشل".

وفي الإطار، هنأ فولودين جميع الروس بيوم الأسرة الذي تحتفل به روسيا اليوم وقال: "الأسرة السعيدة المبنية على الاحترام المتبادل والحب تمنح القوة وتساعد في المضي قدما والتغلب على الصعاب".