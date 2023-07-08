مدير بوزارة العمل يكشف آخر التطورات بشأن معايير تصاريح العمل في الداخل المحتل

أكد صالح صهيون مدير دائرة التشغيل المحلي والوافدة وفي الخارج في وزارة العمل اليوم السبت 8/7/2023 ، ان أعداد المسجلين لدينا منذ بداية فتح باب التسجيل 140 ألف عامل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل ، موضحاً أن التسجيل مغلق حتى إشعار آخر.

وبين صهيون أن ما يخص المعايير وألوان التصاريح يوجد نوعان من المعايير ثابتة مثل الزواج والعمر ومتغيرة مثل عدد الأبناء والاستفادة الحكومية وامتلاك المركبات ومعايير أخرى مشابهة.

وقال إن الاعتماد على البيانات القديمة يظلم بعض الناس ويتم تغير المعايير بعد دراسة وتحليل للبينات المسجلة ، مشيراً إلى أن التغير يحدث كل ثلاثة شهور فقط ومن يصل إلى اللون الأخضر لا يمكن تغيره.

وأوضح أن التعديلات الأخير كانت لصالح 20 ألف عامل رغم عدم توافقها مع البعض القليل. ، موضحاً أن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لوزارة العمل 250 ألف خريج وعامل تقريبا ومعايير التفضيل بينهم تكون لمن ليس له مصدر دخل.