"واتساب" يطلق ميزة جديدة... هذه تفاصيلها..!

رصد موقع (WABetaInfo) الذي يتابع أحدث التطورات في تطبيق "واتساب"، أن التطبيق يختبر حاليا قائمة فلاتر جديدة صممت لمساعدة المستخدمين على البحث في المحادثات بطريقة أسرع.

ونشر الموقع المختص، لقطة شاشة (Screenshot) تظهر وجود 3 فلاتر تسعى لمساعدة المستخدم على غربلة الرسائل.

وتمكن هذه الفلاتر لواتس آب المستخدم من العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، بدلا من إضاعة الوقت في البحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.

أما في الوقت الراهن، فإن هناك قائمة واحدة تضم الرسائل المقروءة وغير المقروءة معا، وقد أضاف التطبيق أخيرا فلترا يظهر الرسائل غير المقروءة.

من الجدير ذكره أنه في ظل الاستخدام الواسع لـ"واتساب" في العمل والتواصل الشخصي من قبل المستخدمين تبدو هذه الميزة غير ذات صلة.