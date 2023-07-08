بماذا ردت شبكة الجزيرة على اتهامات السلطة بشأن تغطيتها لأحداث جنين ؟

ردت إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم السبت 8/7/2023 ، على الرسالة التي وصلتها من وزارة الإعلام والسلطة الفلسطينية بشأن عدم مهنية قناة الجزيرة على التغطية الإعلامية لأحداث جنين وتجاوزها للقواعد العمل المهنية والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

واعتبرت الجزيرة أن اتهامها بعدم الالتزام بالمعايير المهنية عار عن الصحة بعد مراجعتها الكامل تغطية شبكة الجزيرة للأحداث المذكورة .

وأكدت الجزيرة الالتزام بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن في كافة تغطياتها الإخبارية والصحفية.

فيما يلي رد الجزيرة على رسالة التهديد من السلطة :

نبيل أبو ردينة

نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام

بالإشارة الي رسالتكم الموجه الي سعادة رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الاعلامية ، بخصوص التغطية الإخبارية لأحداث جنين الأخيرة ، فإننا ، وإذ نؤكد ترحيبنا بأي ملاحظة بناءة تستهدف الحفاظ على معايير الدقة والمهنية في العمل الاعلامي ، نعرب في الوقت ذاته عن استغرابنا من الرسالة التي لا تتضمن حادثة محددة بذاتها يمكن مراجعتها وتقييمها .

بل تضمنت الرسالة اتهاماً عاماً لقناة الجزيرة بعدم الالتزام بالمعايير المهنية وهو اتهام نجد أنه عار عن الصحة بعد مراجعتها الكامل تغطية شبكة الجزيرة للأحداث المذكورة .

في هذا الإطار نود أن نؤكد التزام الجزيرة بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن في كافة تغطياتها الإخبارية والصحفية ، وانها لن تغير هذا الخط التحريري نتيجة لأي ضغط أو تهديد من أي جهة .

ونكرر ان شبكة الجزيرة ستبقى منفتحة على الجميع ، ساعية دائما الى نقل الحقيقة بكل نزاهة وإنصاف ".





تهديد السلطة

وكانت السلطة الفلسطينية، هددت مساء الخميس، قناة الجزيرة القطرية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب ما اعتبرته "تجاوز قواعد العمل المهنية" فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه وزير الإعلام في حكومة محمد اشتية نبيل أبو ردينة لرئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني.

وجاء في الرسالة: "يؤسفنا أن قناة الجزيرة قد تجاوزت قواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار جنين وخصوصا خلال العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها".

وأضافت "نحملكم المسؤولية وبكل أسف نبلغكم بأننا سوف نضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون والنظام حال استمرت قناتكم في نهجها".