هل يقضي التطبيق الجديد على توتير.. سر الانتشار السريع لتطبيق Threads

وصل عدد المشتركين في تطبيق Threads "ثريدز الذى أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز إلى 70 مليون مشترك فى أول 24 ساعة " ليحقق انتشارا سريعا فى الساعات الأولى من إطلاقه.

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

وفى وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجه مارك زوكربيرج ضربة أخرى إلى إيلون ماسك فى الوقت الذى احتدمت فيه المنافسة بين المليارديرين الرائدين فى مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستحرام والتى طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

لما هذا الانتشار السريع لـ Threads

وأكد أحد الخبراء لشبكة سكاى نيوز، أن الانتشار السريع للتطبيق الجديد "ثريدز"، الذى انضم إليه فى أول 24 ساعة 70 مليون مستخدم يعود إلى عدة أسباب، تتمثل فى :

"اعتماد ثريدز على تطبيق إنستجرام، الذى يضم قرابة 2 ونصف مليار مستخدم، وبالتالى هناك سهولة فى انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد، حتى بنفس اسم المستخدم وكلمة السر".

"الأمر الثانى يتعلق بالدعاية التى صاحبت انطلاق هذا التطبيق".

"الخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا فى تويتر، فى حال كان الحساب غير موثق."

"التطبيق الجديد أيضا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق فى المدة".

ويرى الخبير أنه "من الصعب الحكم على الأمر حاليا، فيما يتعلق بجذب ثقة الجمهور، خاصة أن التطبيق ستنطبق عليه سياسة الاستخدام الخاصة بشركة ميتا، وهى سياسة أكثر تشددا من تويتر".

وبعد أن استحوذ ماسك على تويتر، وعد بأن التطبيق سيسمح بـ"حرية كبيرة فى التعبير من خلال المنشورات، مقارنة بتطبيقات شركة ميتا".

من الصعب التكهن بمستقبل "ثريدز" حاليا، خاصة أنه "لا يزال يفتقر إلى بعض الخصائص الأساسية، مثل الرسائل الخاصة بين المستخدمين".

ويشير الخبير إلى أن "المجال لا يزال مفتوحا أمام ماسك ليتراجع عن بعض الأمور المرتبطة بالتضييق على المستخدمين بشكل مجانى على تويتر، ويكتفى بأرباح الاستخدام والإعلانات مثل شبكات التواصل الاجتماعي".

من الصعب أن يقضى التطبيق الجديد على تطبيق "تويتر"، لأنه من السهل على أى تطبيق إضافة مجموعة من الخصائص لجذب المستخدمين مرة أخرى.