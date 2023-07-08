الكشف عن مخاطر الإفراط في تناول الفواكه… فما هي؟

كشف الدكتور، رومان إيفانوف، أن تناول الفواكه بكميات كبيرة يشكل خطورة على صحة الإنسان.

ووفقا لـ"إيفانوف"، فإن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى الحساسية واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي.

وقال الطبيب: "ينصح الأطباء عادة بتناول الفواكه يوميا، بحيث لا تتجاوز نسبتها في النظام الغذائي 15 بالمئة، و20 بالمئة خضروات و25 بالمئة منتجات الألبان و30 بالمئة حبوب كاملة و10 بالمئة لحوم وبقوليات".

أوضح أنه، تعتبر هذه النسب مثالية لنظام غذائي متوازن ضروري للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك لا ينصح أبدا باستبدال الأطعمة الأخرى بالفواكه، لأنه قد يؤدي إلى نقص في البروتينات والدهون والفيتامينات والعناصر المعدنية".

وأشار إيفانوف، إلى أن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي يؤدي ارتفاع مستواه في الجسم، وإلى تطور داء السكري.

ونوه الطبيب، إلى أن الإفراط في تناول الفواكه الطازجة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ وتكون كمية كبيرة من الغازات.