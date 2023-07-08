10 قتلى جراء أمطار غزيرة في ساحل العاج

قُتل عشرة أشخاص، اللية الماضية، جراء هطول أمطار غزيرة في دولة ساحل العاج.

وأعلنت فرق الإطفاء في ساحل العاج، أنه لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، بعد هطول أمطار غزيرة في أبيدجان، تسببت بحوادث انزلاق للتربة.

وكان هذا الحي الشعبي الواقع في غرب أبيدجان شهد حادث انزلاق للتربة العام الماضي أودى بحياة ستة أشخاص بعد ليلة من الأمطار الغزيرة.

ولقي في منتصف حزيران/ يونيو، خمسة أشخاص هم زوجان وأطفالهما الثلاثة حتفهم في انزلاق للتربة في يوبوغون أيضا.

وتنتشر الأبنية الهشة جدا التي يقطنها فقراء في مناطق معرضة لفيضانات في هذه المدينة الواقعة في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 5,6 مليون نسمة وفي نمو مستمر.

جدير ذكره أنه يعد شهر حزيران وتموز، موسم الأمطار في هذا البلد ذي المناخ الاستوائي.