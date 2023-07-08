مانشستر يونايتد يواجه صعوبة في التعاقد مع مبابي

سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، صعوبة في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان اللاعب الفرنسي، كيليان مبابي، في حال أراد ذلك بالفعل.

ويُرجح أن يرحل مبابي عن سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري أو بعد انتهاء عقده في حزيران/ يونيو 2024، وسط اهتمام من كبار أوروبا بالحصول على خدماته.

وبحسبم صحيفة "صن" البريطانية، فلن يكون بإمكان اليونايتد التحرك نحو مبابي في أي وقت، في حال انتقال ملكية النادي للقطري جاسم بن حمد آل ثاني.

وأضافت الصحيفة البريطانية: "إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيحول دون إبرام أي صفقات بين اليونايتد وباريس سان جيرمان، نظرا لأن الناديان سيكونان مملوكان لجهة واحدة تقريبا."

ويُشار إلى أنه كان "يويفا" قد حرم ميلان من إبرام أي صفقات مع تولوز الفرنسي، لأن ملكيتهما تعود لشركة واحدة، وفي حال قرر يونايتد مستقبلا التحرك نحو مبابي، سيتحتم عليه تقديم الوثائق اللازمة لإقناع "يويفا" بانفصال ملاكه تماما عن النادي الباريسي، وإلا سيكون محرما عليه ضم مبابي من سان جيرمان.