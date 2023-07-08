سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8/7/2023

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 8/7/2023 استقراراً حيث جاء سعر البيع اليوم سعر الشراء 30.8414 جنيه ، في حين جاء سعر البيع و30.9386 جنيه ، وفقا لما سجله البنك المركزي المصري وكافة البنوك المصرية ، في حين سجل سعر الشراء لليورو 33.5842 جنيه للشراء، في حين جاء سعر البيع لليورو 33.7014 جنية.

سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم السبت 8/7/2023

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم السبت 8-7-2023 سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم السبت 8/7/2023

تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، حول رفضه تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تسببت في تراجع العملة الأمريكية في السوق الموازية في مصر إلى مستوى 36 جنيه للدولار الواحد الشهر الماضي، بسبب اتجاه عدد من المتعاملين بهذه السوق إلى التخلي عن العملة الخضراء، إلا أن الدولار عاد للارتفاع مجددًا بالسوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.

ورغم هذا التصريحات التي أفادت بعدم تراجع الجنيه باعتباره مسألة أمن قومي بحسب توصيف الرئيس المصري، قالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا غورغييفا، بعد تصريحات السيسي بأيام، إن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها. وقالت: "كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد. فكيف على مصر التعامل مع ذلك؟"