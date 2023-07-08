بالصور ماذا علق ليفربول على صورة محمد صلاح مع محمد رمضان؟

علق نادي ليفربول الإنجليزي، مساء أمس، على صورة جمعت نجمه المصري محمد صلاح مع مواطنه الممثل محمد رمضان، في إحدى المناطق الساحلية التي قام النجمان بنشرها عبر حساباتهما.

ونشر النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي، صورة محمد صلاح مع محمد رمضان، وأرفقها بتعليق "1 صورة و2 أسطورة"، لتنال إعجاب متابعي الصفحة التي يتابعها أكثر من 5 ملايين.

ومن جانبه، حرص محمد رمضان على نشر صورته مع محمد صلاح، وعلق قائلا "يا حبيبي يا مو”.

وبدوره، نشر نجم ليفربول محمد صلاح الصورة عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "إنستغرام".

ويُشار إلى أن محمد رمضان تحدث، قبل نحو شهر، عن علاقته بمواطنه النجم، محمد صلاح، خلال استضافته ببرنامج "ضيفي" الذي يبثه تلفزيون "الشرق" قائلا "أنا ومحمد صلاح أصدقاء جدا، يمكن الناس متعرفش ده لكن أصحاب ودائما على تواصل مع بعض".



