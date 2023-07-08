أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 8-7-2023

جاءت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق في قطاع غزة، اليوم السبت 8-7-2023، دون تغير يذكر على أسعارها، فيما انخفض البيض والدجاج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم التحديثات المستمرة الخاصة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم للمواطنين؛ لكي يبقوا على اطلاع دائم على هذه الأسعار.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، اليوم السبت 8-7-2023، كما يلي:

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل 1 طماطم 2.5 2 خيار 1.5 3 بطاطس 2.5 4 كوسا 2 5 باذنجان 1 6 فلفل 4 7 جزر 2 8 ثوم 12 9 ملفوف 3 10 زهرة 4 11 قرع 3 12 ليمون 4 13 ملوخية 1 14 فصوليا 4 15 بصل 2.5 16 بيض 11 17 دجاج 10 18 لحمة 44

← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-07-08