كيف جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الشيكل اليوم السبت 8-7-2023؟

طرأ على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في الأسواق المحلية، اليوم السبت 8-7-2023، انخفاضاً طفيفاً على أسعار صرفها.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بأسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات وكافة التحديثات التي تطرأ عليها نتيجة التغييرات في الأسواق العالمية؛ لاهتمام شريحة كبيرة من الناس في الموضوع ومتابعته باستمرار وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" وباقي العملات، اليوم السبت 8-7-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.70

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.21

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.06

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12