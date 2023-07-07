كم سعر الذهب مقابل الريال السعودي اليوم السبت 8 يوليو 2023؟

كم سعر غرام الذهب في السعودية اليوم السبت 8 يوليو 2023، تعتبر أسعار الذهب في السعودية من اكثر الكلمات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإجبارية" أسعار الذهب كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت.

كم سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب اليوم السبت انخفاضاً في السعودية، مع استمرار التراجع في أسعار الذهب عالميا التي سجلت 1910.20 دولار للأوقية وسط مخاوف من أي تصعيد دولي بين أمريكا والصين.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار العالمية وتحركات الذهب عالمياً والتي يشهد حاليًا انخفاضا ملحوظاً.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 230 ريالا ( 61.48 دولار ) مقابل 231.49 ريال (61.73 دولار) بحسب منصة "goldprice.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 ، نحو 201.80 ريال ( 53,97 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 172.97 ريال (46.11 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 246.85 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 237.64 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 231.31 ريال.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 205.98 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 196.39 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 167.61 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

وتنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2,366.04 ريال سعودي (630.94) دولار.

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4,699.86 ريال سعودي (1,253.30) دولار، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11,669.10 ريال سعودي (3,111.76) دولار، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 231,770.84 ريال سعودي (61,805.56) دولار.

يبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 6,991.04 ريال سعودي (1,864.28) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.