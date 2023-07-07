اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 8 يوليو 2023

سعر الذهب اليوم السبت 8 يوليو 2023 في الأردن، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في الأردن، ورصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كثيرة عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الذهب بالدينار الأردني.

سعر الذهب اليوم في الأردن

شهد سعر الذهب انخفاضاً اليوم السبت 8 يوليو 2023 في الأردن، بمعدل وصل لـ 19 دينارا في الصاغة رغم صعوده في البورصات العالمية.

وارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة 1921 دولار للأوقية بصعود 0.31% بزيادة 6 دولار مع مستهل تداولات اليوم .

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 43.68 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.76 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.48 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 38.22 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1359 دينارا أردنيا

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 43.7 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 305.78 ألف دينار أردني.

عالمياً، تكبدت أسعار الذهب اليوم رابع خسارة أسبوعية على التوالي إذ عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.