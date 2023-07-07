بينها عمليتي إطلاق نار.. 35 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة مستوطنَين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 35 عملية مقاومة خلال الـ24 الأخيرة، شملت عمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة و7 حالات تصدي للمستوطنين وأربع حالات تحطيم مركبات المستوطنين و21 مواجهة وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس.

وفي رام الله، استهدف المقاومون مستوطنة "بسجوت" بوابل من الرصاص، في حين حطّم الشبان الثائرون مركبات المستوطنين في "بيتين" وتصدّى الشبان للمستوطنين في "أم صفا"، فيما شهد كل من "حاجز بيت إيل" و"سنجل" و"قبيا" و"بدرس" و"سلواد" مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في كل من "كفر لاقف" و"كفر قدّوم" في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وشهدت نابلس مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال الصهيوني، حيث اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال في "بيت دجن" و"قريوت" و"بيتا".

وفي البلدة القديمة بنابلس، أطلق مقاومون النار وألقوا عبوة ناسفة تجاه قوات الاحتلال خلال مواجهاتٍ شهدتها البلدة، فيما تصدّى الشبان للمستوطنين في "برقة" خلال مواجهات تخللها إلقاء حجارة تجاه الاحتلال.

وحطّم الشبان سيارات المستوطنين وتصدّوا لهم خلال مواجهات اندلعت في بلدة "حارس" في سلفيت.

وفي الخليل، شهد كل من "باب الزاوية" و"مستوطنة كريات أربع" و"بيت أمر" مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال والمستوطنين تخللها تحطيم مركبات المستوطنين وإلقاء حجارة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية بكل الأدوات المتاحة ردًا على جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني من قتلٍ وتدنيس للمقدسات وعمليات إرهابية للمستوطنين واستيطان وغيرها.