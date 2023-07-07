اصابة مواطن برصاص مستوطنين في بيت أمر شمال الخليل

أصيب شاب برصاص مستوطن، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في منطقة بيت زعتة شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض، أن الشاب أصيب برصاص مستوطن ووصفت بالمتوسطة، خلال مواجهات شهدتها منطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، لافتا إلى أن الرصاصة اخترقت كتف المصاب ووصلت إلى الرئتين، وأحدثت نزيفا داخليا، ونقل إلى مستشفى الميزان في الخليل.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه الشبان ومنازل المواطنين في البلدة.