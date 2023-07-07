طرق جهنمية لحفظ الليمون لمدة نصف عام دون أن يفسد

في بعض الأحيان، تضطر ربة المنزل إلى شراء الكثير من الخضار والفواكه بسبب قلة الجودة أو الأسعار في مواسم معينة.

غير أنها قد لا تعرف الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بها وتخزينها ، فتفسد في وقت قصير، مما يجعل لها التخلص منهم.

لذلك، نقدم لك سيدتي العزيزة من خلال السطور التالية في هذا المقال طريقة لحفظ الليمون لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ـ الطريقة الأولى:

نقوم بغسل الليمون ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة ثم إزالة الماء فوقه.

بعد ذلك يتم تحضير ورق أبيض ولف كل ليمونة بورقة منفصلة وإغلاقها.

ثم نقوم بوضع الليمون في كيس بلاستيكي أو في صندوق ، يحفظ في

إن هذه الطريقة تساعد على امتصاص الرطوبة التي تتسبب في تلف الليمون.

ـ الطريقة الثانية:

نقوم بعصر عصر الكثير من الليمون ، وزعيه في قوالب ثلجية ، ثم ضعيه في الثلاجة طوال الليل أو حتى يتجمد.

والآن أخرجي القوالب ، وضعيها في أكياس أو علب بلاستيكية.

وفي الأخير، احتفظي بها في الثلاجة لحين استخدامها.