جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين مقبول وشاهين

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين حمزة مقبول (32 عاماً)، وخيري شاهين (34 عاماً) إلى مثواهما الأخير في المقبرة الشرقية بالمدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، وصولا إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على روحهما الطاهرة، ومن ثم جاب المشيعون أزقة البلدة القديمة حاملين جثماني الشهيدين على الأكتاف، وسط ترديد للهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

ووصل المشيعون إلى المقبرة الشرقية في المدينة، حيث تمت مواراة الشهيدين الثرى، وسط حالة من الحزن والغضب الشديد.

يذكر أن قوات الاحتلال، كانت قد اقتحمت في وقت مبكر من صباح اليوم، حارتي الفقوس والحبلة في البلدة القديمة بنابلس، وأعدمت الشهيدين مقبول وشاهين، كما أدى الاقتحام لإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص.