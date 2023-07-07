الاحتلال يعتدي على المشاركين خلال وقفة داعمة لعائلة صب لبن بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على عدد من المشاركين في وقفة داعمة لعائلة صب لبن، المهددة بإخلاء منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واحتشد متضامنون أجانب أمام منزل العائلة المقدسية، الواقع في "عقبة الخالدية"، رفضا لقرار الاحتلال بإخلاء المنزل.

يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000، إذ كسبت العائلة القضية وبقيت في المنزل.

وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسريا، وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت، بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.