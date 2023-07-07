"الجبهة الشعبية" تنعى الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الشهيدين المقاتلين/ حمزة مقبول وخيري شاهين من مجموعة الشهيد الرفيق المقاتل/ تامر الكيلاني، منفذا عملية جبل جرزيم قرب نابلس أول أمس.

وأكدت الكتائب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنّ الرد على استشهاد الرفيقين وكل جرائم العدو في جنين المقاومة والصمود، وجرائم العدو اليومية في كل مدينة وقرية ومخيم على مساحة فلسطين قادم ولن يتأخر.

وقالت في بيانها: "إن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى كانت حاضرة وبقوة مع كل فصائل الثورة الفلسطينية في معركة التصدي للعدوان الصهيوني في جنين من اللحظة الأولى"، وأبدى مقاتلو الكتائب استبسالاً منقطع النظير، أكدوا خلالها إصرارهم على الاستمرار في المقاومة والدفاع عن شعبنا وحقوقه التاريخية في كل مكان وعلى مساحة فلسطين.

وأضافت الجبهة الشعبية: "نقول لشعبنا الصامد المناضل أن طائر الفنيق الفلسطيني ينهض من تحت الركام ليعلن عن انطلاق مرحلة كفاحية جديدة من المقاومة المتواصلة حتى دحر الاحتلال.

وتابعت: "نقول لقادة العدو الذين يعيشون حالة تخبط وانفصام تام عن الواقع، لقد حان الوقت المناسب لحسم الصراع، ولكن لصالح شعبنا وحقوقه التاريخية، ووجودكم على رأس هذا الكيان ملامح فجر الانتصار العظيم".

ووجهت كتائب أبو علي مصطفى، "التحية لكل الذين راهنوا على التسوية مع العدو من أبناء شعبنا، بأنه قد آن الأوان للعودة لينابيع الثورة والخروج من اوحال أوسلو وتبعاته المشينة لتتوحد قوى شعبنا وتتكامل في الميدان حتى دحر الاحتلال وتفكيك هذا الكيان المؤقت".