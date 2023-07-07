"التجمع الإعلامي" يدين الهجوم غير المبرر على قناة الجزيرة ويشيد بتغطيتها

أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني، بالإعلام الفلسطيني والعربي والطواقم الصحفية الفلسطينية العاملة في الميدانية وتغطيتها المميزة لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مدينة ومخيم جنين خلال معركة "بأس جنين".

وأكد التجمع الإعلامي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه رغم الاستهداف المتعمد للطواقم الصحفية والعدوان المستمر من قبل جنود الاحتلال إلا أن الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا نقل الرواية الفلسطينية المعمدة بدم الأبرياء من أبناء شعبنا، وحقيقة المجازر البشعة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" إلى كل العالم.

كما أشاد بكل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي واكبت العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على شعبنا في جنين لحظة بلحظة، ويدعوها لمواصلة عملها بمهنية في نقل مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية كافة.

واستنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني، الهجوم غير المبرر على قناة الجزيرة من قبل بعض الأطراف الفلسطينية ويؤكد أهمية تغطية قناة الجزيرة المهنية ومساندتها ودعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان إقدام الأجهزة الأمنية في رام الله على اعتقال الصحفيين الفلسطينيين والذين كان آخرهم الصحفي أحمد البيتاوي ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم الزج بالصحفيين في السجالات السياسية.