كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعى مقاتليها الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة 7-7-2023، مقاتليها الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين الذين استشهدا خلال عملية اغتيال صباح اليوم في مدينة نابلس.

وقالت الكتائب في بيان لها: " كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى مقاتليها الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من مجموعة الشهيد تامر كيلاني منفذا عملية جبل جرزيم قرب نابلس أول أمس".

وكان استشهد شابين فلسطينيين وأُصيب ثلاثة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة 7-7-2023، ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "شهيدان برصاص الاحتلال جراء عدوانه على نابلس، و3 إصابات بحالة مستقرة، والشهيدان هم: الشهيد خيري محمد سري شاهين (34 عامًا)، والشهيد حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عامًا).

وبدورها، نعت مساجد نابلس الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين اللذين اغتالهما الاحتلال في منزل بالبلدة القديمة من نابلس.