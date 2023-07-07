قصف أوكراني على مدينتي دونيتسك وماكييفكا

أعلن ما يسمى بـ"المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية عن تعرض مدينتي دونيتسك وماكييفكا اليوم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

وبحسب وكالة سبوتنيك التي نقات عن المكتب قوله في بيان له: "تم تسجيل قصف من قبل قوات نظام كييف باتجاه قرية أورلوفكا في مدينة دونيتسك بقذائف يستخدمها عادة حلف “الناتو”، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم".

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

ومن جهة أخرى، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف درء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مفرزة روسية بالمنطقة العسكرية المركزية قضت على وحدة أوكرانية وأسرت 5 جنود منها.