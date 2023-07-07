تويتر يهدد بمقاضاة ميتا بسبب "ثريدز"

كشفت شركة "سيمافور" الأميركية أن موقع "تويتر" هدد باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta بشأن منصتها النصية الجديدة.

واتهم "تويتر"، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتصيد غير المشروع للموظفين السابقين لإنشاء تطبيق "مقلد".

و أرسل أليكس سبيرو، محامي تويتر، رسالة إلى مارك زوكربيرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، متهماً الشركة بالتورط في "اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لتويتر".

وكتب سبيرو في رسالة له: "ينوي تويتر فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة Meta باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

وأضافت المحامي: "يحتفظ تويتر بجميع الحقوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في طلب التعويضات المدنية والتعويضات الزجرية دون إشعار آخر لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيتها الفكرية بواسطة Meta".

كما اتهم سبيرو Meta بتوظيف العشرات من موظفي تويتر السابقين الذين "كان لديهم ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

وزعم أن Meta كلفت هؤلاء الموظفين بتطوير تطبيق "Meta" المقلد "ثريدز" بقصد محدد أنهم يستخدمون الأسرار التجارية لتويتر والملكية الفكرية الأخرى من أجل تسريع تطوير تطبيق Meta المنافس، في انتهاك لكل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة لهؤلاء الموظفين تجاه تويتر ".

جدير ذكره أنه تواصل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة، ثريدز، التي أطلقتها "ميتا" العملاقة لمنافسة تويتر، انطلاقتها القوية مع انضمام أكثر من ثلاثين مليون مشترك إليها في أقل من يوم على إطلاقها، في حين أُجّل وضعها في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية.