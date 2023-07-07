"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن دم الشهداء يُشعل الثأر والانتقام

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 7-7-2023، الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من نابلس، مؤكدةً أن دم الشهداء يُشعل الثأر والانتقام.

وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: حمزة مؤيد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد شاهين (34 عاماً)، اللذين ارتقيا شهداء إثر جريمة اغتيال صهيونية في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم".

وأضافت "الجهاد الإسلامي": "إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين وأهلنا في نابلس جبل النار بهذين البطلين أصحاب الفعل المشهود، لنؤكد أن هذه الدماء التي تزين ساحات المواجهة على امتداد الضفة الباسلة، ستشعل مزيداً من وقود الثأر والانتقام لردع العدو ومنع استقراره على أرضنا، ودافعاً للمقاومين لاستمرار دورهم الجهادي حتى الحرية والخلاص".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صـادر عـن حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن

ننعى الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من نابلس ونؤكد أن دم الشهداء يشغل الثأر والانتقام

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: حمزة مؤيد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد شاهين (34 عاماً)، اللذين ارتقيا شهداء إثر جريمة اغتيال صهيونية في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم.



إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين وأهلنا في نابلس جبل النار بهذين البطلين أصحاب الفعل المشهود، لنؤكد أن هذه الدماء التي تزين ساحات المواجهة على امتداد الضفة الباسلة، ستشعل مزيداً من وقود الثأر والانتقام لردع العدو ومنع استقراره على أرضنا، ودافعاً للمقاومين لاستمرار دورهم الجهادي حتى الحرية والخلاص.



حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن – الضفـة الغربـيـة

الجـمـعـة 19 ذو الحجة 1444هـ، 7 يوليو 2023م