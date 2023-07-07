"الجهاد الإسلامي" في رام الله تدعو لأداء صلاة الجمعة في قرية أم الصفا

دعت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، المواطنين للمشاركة لأداء صلاة الجمعة في قرية أم الصفا؛ رفضاً لمحاولات المستوطنين الاستيلاء على أراضي المواطنين.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب: " تدعوكم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محافظة رام الله والبيرة، للمشاركة مع المجلس القروي والهيئات والمؤسسات في قرية أم صفا لأداء صلاة الجمعة وسط القرية رفضاً لقيام قطعان المستوطنين بمحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين".

وإليكم نص الدعوة:

دعوة جماهيرية عامة

تدعوكم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محافظة رام الله والبيرة، للمشاركة مع المجلس القروي والهيئات والمؤسسات في قرية أم صفا لأداء صلاة الجمعة وسط القرية رفضاً لقيام قطعان المستوطنين بمحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين.

وذلك:

اليوم الجمعة 7-7-2023م

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